Эрик Споэльстра о дуэте Адетокумбо — Адебайо: «Майами» выстроит первоклассную защиту"

Оба выходят на площадку с огромным желанием. Для них важна защита, и они настоящие бойцы. И если мы не будем защищаться так, как хотим, я уверен, эти ребята дадут знать всем остальным о проблеме. Именно так строится сильная защита. Нужно, чтобы лучшие игроки по-настоящему принимали этот вызов.