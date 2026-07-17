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Эрик Споэльстра о дуэте Адетокумбо — Адебайо: «Майами» выстроит первоклассную защиту"

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рассказал о приоритетах команды после перехода звездного Янниса Адетокумбо.

Источник: Спортс‘’

"Яннис и Бэм жаждут побед, соревновательный дух там на высочайшем уровне. Это облегчит мою задачу и поможет понять, как лучше всего использовать их вместе.

Оба выходят на площадку с огромным желанием. Для них важна защита, и они настоящие бойцы. И если мы не будем защищаться так, как хотим, я уверен, эти ребята дадут знать всем остальным о проблеме. Именно так строится сильная защита. Нужно, чтобы лучшие игроки по-настоящему принимали этот вызов.

Мы хотим выстроить первоклассную защиту. Пэт всегда говорит, что защита выигрывает титулы", — заявил Споэльстра.