Яннис Адетокумбо во время представления в Майами: «Это место, где царит давление, а я как раз преуспеваю под давлением»

Я рад, что моим тренером будет Эрик Споэльстра. Я рад находиться в этом городе. Понимаю, что болельщики здесь очень страстные и требовательные, но я и сам жажду победы. Я хочу победить и сделаю все, что ради этого потребуется", — 31-летний произнес грек.