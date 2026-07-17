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Яннис Адетокумбо во время представления в Майами: «Это место, где царит давление, а я как раз преуспеваю под давлением»

«Хит» в четверг провели официальную презентацию звездного новобранца Янниса Адетокумбо в Майами.

Источник: Спортс‘’

"Я посетил арену, прочувствовал историю клуба. Когда проходишь по всем этим коридорам, видишь баннеры, портреты игроков, которые были частью этой организации, и то, чего они добились — мотивация начинает зашкаливать. Я хочу, чтобы все предпринятые руководством шаги оправдали себя.

Это место, где, как мне кажется, царит давление, а я как раз преуспеваю под давлением. Оно помогает мне демонстрировать лучшие результаты.

Я рад, что моим тренером будет Эрик Споэльстра. Я рад находиться в этом городе. Понимаю, что болельщики здесь очень страстные и требовательные, но я и сам жажду победы. Я хочу победить и сделаю все, что ради этого потребуется", — 31-летний произнес грек.