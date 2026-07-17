Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адам Сильвер о затянувшемся решении Леброна: «Не можем составить окончательный календарь сезона»

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о том, как задержка с объявлением Леброном Джеймсом новой команды влияет на лигу.

Источник: Спортс‘’

"Я бы хотел, чтобы он уже сделал свое объявление, тогда мы могли завершить составление расписания на сезон.

Потому что, как вы можете себе представить, нам звонят команды, нам звонят телеканалы, и все хотят зафиксировать расписание. Но его итоговое решение повлияет на то, как мы составим расписание, кого мы поставим на первую неделю чемпионата, Рождество и так далее", — признался Сильвер.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше