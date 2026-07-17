Адам Сильвер о затянувшемся решении Леброна: «Не можем составить окончательный календарь сезона»

"Я бы хотел, чтобы он уже сделал свое объявление, тогда мы могли завершить составление расписания на сезон.
Потому что, как вы можете себе представить, нам звонят команды, нам звонят телеканалы, и все хотят зафиксировать расписание. Но его итоговое решение повлияет на то, как мы составим расписание, кого мы поставим на первую неделю чемпионата, Рождество и так далее", — признался Сильвер.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше