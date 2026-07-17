Конгрессмен-республиканец призвал НБА оценить законность пребывания Джозефа Цая на высокой позиции в лиге

Цай также является председателем китайской Alibaba. В июне Пентагон внес гиганта электронной коммерции в перечень структур, сотрудничающих и поддерживающих вооруженные силы КНР.
Корпорация назвала обвинения необоснованными и подала иск в федеральный суд Сан-Хосе, требуя исключить ее из черного списка.
Ранее специальный комитет Палаты представителей по Китаю призвал Теда Леонсиса, владельца «Вашингтона» и других спортивных команд, прекратить маркетинговое партнерство с Alibaba.
Представители НБА и Цая отказались от комментариев по данному вопросу.