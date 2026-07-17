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Конгрессмен-республиканец призвал НБА оценить законность пребывания Джозефа Цая на высокой позиции в лиге

Конгрессмен-республиканец Джон Муленар заявил, что руководство НБА должно рассмотреть вопрос о том, может ли владелец «Бруклина» Джозеф Цай оставался важной частью лиги и влиять на принятие решений.

Источник: Спортс‘’

Цай также является председателем китайской Alibaba. В июне Пентагон внес гиганта электронной коммерции в перечень структур, сотрудничающих и поддерживающих вооруженные силы КНР.

Корпорация назвала обвинения необоснованными и подала иск в федеральный суд Сан-Хосе, требуя исключить ее из черного списка.

Ранее специальный комитет Палаты представителей по Китаю призвал Теда Леонсиса, владельца «Вашингтона» и других спортивных команд, прекратить маркетинговое партнерство с Alibaba.

Представители НБА и Цая отказались от комментариев по данному вопросу.