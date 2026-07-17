Джеймс в ответ на попытку Халибертона завлечь его в «Индиану»: «??»

Халибертон написал Джеймсу еще до того, как 41-летний форвард сообщил «Лейкерс» о своем уходе.
Лидер по очкам за всю историю НБА ответил: «??». Халибертон отметил, что на этом его попытки завербовать четырехкратного MVP закончились.
В ходе записи своего подкаста Джеймс сообщил, что не собирается долго тянуть с выбором новой команды.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше