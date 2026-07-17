Стивен Эй Смит: «Достала эта история с решением Леброна. Как же он любит драму и внимание»

"Достала эта история с решением Леброна. Я не говорю при этом, что меня достал сам Леброн. Но не говорите мне, что братишка не любит драму, не любит внимание. Не пытайтесь убедить меня, что он не занимается маркетингом.
Принять решение не так уж и трудно. Да он уже точно знает, куда перейдет. Черт возьми, ты точно все знаешь, Леброн Джеймс", — произнес журналист ESPN.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше