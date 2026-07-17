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Стивен Эй Смит: «Достала эта история с решением Леброна. Как же он любит драму и внимание»

Телеведущий Стивен Эй Смит выразил мнение многих по поводу паузы, которую свободный агент Леброн Джеймс взял перед оглашением своей новой команды.

"Достала эта история с решением Леброна. Я не говорю при этом, что меня достал сам Леброн. Но не говорите мне, что братишка не любит драму, не любит внимание. Не пытайтесь убедить меня, что он не занимается маркетингом.

Принять решение не так уж и трудно. Да он уже точно знает, куда перейдет. Черт возьми, ты точно все знаешь, Леброн Джеймс", — произнес журналист ESPN.

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