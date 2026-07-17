Споэльстра о приходе Хардуэя-младшего: «Круг замкнулся. Пару раз присматривал за ним, когда он был ребенком»

"Круг замкнулся. Присматривал за ним пару раз, когда он был ребенком. Тогда нужно было удержать его у тренировочной площадки, чтобы он не носился повсюду.
Следил за его школьными успехами. Его бывший тренер — мой близкий друг. Следил за выступлением в Мичигане. Так что ощущение, что мы все давно знакомы.
Все это многое значит для него. Эта форма. Это бесценно и может сыграть свою роль.
Здорово для него, для его семьи, для нас. Он дает нам мобильность, броски, энергию. Но его страсть, эмоциональность делают его особенным «шутером», — заключил Споэльстра.