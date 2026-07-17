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Споэльстра о приходе Хардуэя-младшего: «Круг замкнулся. Пару раз присматривал за ним, когда он был ребенком»

Тим Хардуэй-младший перешел в «Хит» этим летом, взяв номер своего отца. Главный тренер Эрик Споэльстра, работающий в организации с 1997 года, прокомментировал это подписание.

"Круг замкнулся. Присматривал за ним пару раз, когда он был ребенком. Тогда нужно было удержать его у тренировочной площадки, чтобы он не носился повсюду.

Следил за его школьными успехами. Его бывший тренер — мой близкий друг. Следил за выступлением в Мичигане. Так что ощущение, что мы все давно знакомы.

Все это многое значит для него. Эта форма. Это бесценно и может сыграть свою роль.

Здорово для него, для его семьи, для нас. Он дает нам мобильность, броски, энергию. Но его страсть, эмоциональность делают его особенным «шутером», — заключил Споэльстра.