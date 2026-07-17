Энтони Эдвардс: «Чтобы быть лицом лиги, надо взять титул. Может быть, это Джейлен Брансон»

«Чтобы быть лицом лиги, надо выиграть чемпионский титул. Я этого еще не сделал. Может быть, Джейлен Брансон. Или кто-то из этих парней», — рассудил Эдвардс.
Брансон привел «Никс» к победе в чемпионате и стал MVP финала.
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс оценил возможность претендовать на звание «лица НБА».
«Чтобы быть лицом лиги, надо выиграть чемпионский титул. Я этого еще не сделал. Может быть, Джейлен Брансон. Или кто-то из этих парней», — рассудил Эдвардс.
Брансон привел «Никс» к победе в чемпионате и стал MVP финала.