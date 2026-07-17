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Энтони Эдвардс: «Чтобы быть лицом лиги, надо взять титул. Может быть, это Джейлен Брансон»

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс оценил возможность претендовать на звание «лица НБА».

Источник: Спортс‘’

«Чтобы быть лицом лиги, надо выиграть чемпионский титул. Я этого еще не сделал. Может быть, Джейлен Брансон. Или кто-то из этих парней», — рассудил Эдвардс.

Брансон привел «Никс» к победе в чемпионате и стал MVP финала.