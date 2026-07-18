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Дэйв Макменамин: «Джеймс близок к решению, в лиге рассчитывают на следующую неделю»

Репортер ESPN Дэйв Макменамин прокомментировал приближающееся решение Леброна Джеймса. В НБА ждут его перехода для окончательной комплектации составов и формирования сетки вещания.

«Джеймс сказал, что он прислушивается к своей дочери Жури. Он заранее сообщил ей об уходе из “Лейкерс”. И пообщал, что ее мнение будет иметь большое значение.

Мне сообщили, что Джеймс близок к решению, в лиге рассчитывают на следующую неделю", — рассказал Макменамин.

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