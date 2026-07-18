Дэйв Макменамин: «Джеймс близок к решению, в лиге рассчитывают на следующую неделю»

«Джеймс сказал, что он прислушивается к своей дочери Жури. Он заранее сообщил ей об уходе из “Лейкерс”. И пообщал, что ее мнение будет иметь большое значение.
Мне сообщили, что Джеймс близок к решению, в лиге рассчитывают на следующую неделю", — рассказал Макменамин.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше