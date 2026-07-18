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Энтони Эдвардс: «Звонил Таунсу перед каждым матчем финала, чтобы дать советы по “Сперс”

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, что перед каждой игрой финала он звонил бывшему одноклубнику Карлу-Энтони Таунсу, чтобы дать центровому «Нью-Йоркка» советы по поводу «Сан-Антонио».

«Я был в приподнятом настроении, когда они победили. Возможно, было около трех часов ночи, когда КАТ набрал меня после игры. Но да, я разговаривал с ним перед каждой игрой, потому что мы нередко играем против “Сан-Антонио”. Просто давал ему небольшие советы о предпочтениях разных игроков, куда они бегут и все такое, и кое-что о Вемби. Так что да, он получил от меня небольшой чит-код, и он прошел тест, так что отдаю тебе должное, КАТ», — признался Эдвардс.