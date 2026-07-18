Дилан Харпер готов принять на себя роль «шестого» игрока и в следующем сезоне (Вайсс)

«Тот факт, что Вембаньяма отказался от возможности получить супермаксимальный контракт, отчасти для того, чтобы облегчить “Сперс” выплаты Дилану Харперу после истечения его контракта новичка через несколько лет, точно помог установить стандарт, согласно которому от всех в команде ожидаются определенные жертвы во благо коллектива. Отчасти поэтому люди, знакомые с образом мышления Харпера, которые говорили на условиях анонимности, описывая динамику команды, отмечают, что в следующем сезоне он готов принять роль “шестого” игрока», — пишет журналист.