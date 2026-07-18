«Сперс» рассчитывают, что Фокс восстановит свою ценность на рынке по ходу нового сезона (Вайсс)

Как пишет обозреватель The Athletic Джаред Вайсс, организация сосредоточена на том, чтобы помочь опытному игроку восстановить свою ценность в сезоне-26/27, а успешное выступление в предстоящем плей-офф рассматривается как ключевой шаг в долгосрочных планах техасцев по перестановкам в задней линии.