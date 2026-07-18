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«Сперс» рассчитывают, что Фокс восстановит свою ценность на рынке по ходу нового сезона (Вайсс)

В «Сперс» считают, что контракт разыгрывающего Де’Аарона Фокса в данный момент «невозможно обменять».

Как пишет обозреватель The Athletic Джаред Вайсс, организация сосредоточена на том, чтобы помочь опытному игроку восстановить свою ценность в сезоне-26/27, а успешное выступление в предстоящем плей-офф рассматривается как ключевой шаг в долгосрочных планах техасцев по перестановкам в задней линии.

28-летний Фокс начинает первый сезон по новому 4-летнему контракту на 221,7 миллиона долларов. Он сыграл важную роль в регулярке, набирая в среднем 18,6 очка, 6,2 передачи, 3,8 подбора и 1,2 перехвата при 48,6% с игры в 72 матчах.

При этом в 21 матче плей-офф Фокс набирал по 15,6 очка, 6,0 передачи и 3,8 подбора, реализуя 41,4% бросков с игры и 29,4% из-за дуги. Также он неудачно выступил в финальной серии. Стоит отметить, что по ходу полуфинала Западной конференции Де’Аарон получил травму голеностопа.

Во время плей-офф возросла роль 20-летнего Дилана Харпера, но он на данном этапе готов выступать в роли «шестого» игрока.