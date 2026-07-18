Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Харден: «Хотелось бы, чтобы Леброн перешел в “Кливленд”. Последний сезон в родной команде, красивая история»

Звезда «Кавальерс» Джеймс Харден во время интервью сказал, что был бы рад объединению с Леброном Джеймсом в Кливленде.

Источник: Спортс‘’

«Хотелось бы, чтобы Леброн перешел в “Кливленд”. Последний сезон в родной команде, красивая история.

Он сам примет решение. Вряд ли оно будет предопределено чьими-то речами. Так что мне нечего добавить. Команда, в которую он перейдет, точно станет лучше", — заявил Харден.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше