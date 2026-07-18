Джеймс Харден: «Хотелось бы, чтобы Леброн перешел в “Кливленд”. Последний сезон в родной команде, красивая история»

«Хотелось бы, чтобы Леброн перешел в “Кливленд”. Последний сезон в родной команде, красивая история.
Он сам примет решение. Вряд ли оно будет предопределено чьими-то речами. Так что мне нечего добавить. Команда, в которую он перейдет, точно станет лучше", — заявил Харден.
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