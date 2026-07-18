Ламело Болл провел последние дни в гостях у Энтони Эдвардса: «Обсудили, как сократить количество ругательств во время интервью»

По словам Эдвардса, после возвращения из Нью-Йорка он снова собирается проводить время с разыгрывающим, который перешел в «Вулвз» этим летом в результате обмена.
Энтони пошутил, что они с Ламело обсудили тему с нецензурной лексикой в интервью.
«Вы упомянули послематчевое интервью — мы как раз говорили об этом, о том, что нам нужно сократить количество ругательств, быть немного профессиональнее. Теперь мы в одной команде, нужно исправить ситуацию, а то нас будут ругать», — сказал Эдвардс в пятницу во время выступления на Fanatics Fest.