Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ламело Болл провел последние дни в гостях у Энтони Эдвардса: «Обсудили, как сократить количество ругательств во время интервью»

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время посещения Fanatics Fest рассказал, что новый игрок команды Ламело Болл последние несколько дней живет в его доме.

По словам Эдвардса, после возвращения из Нью-Йорка он снова собирается проводить время с разыгрывающим, который перешел в «Вулвз» этим летом в результате обмена.

Энтони пошутил, что они с Ламело обсудили тему с нецензурной лексикой в интервью.

«Вы упомянули послематчевое интервью — мы как раз говорили об этом, о том, что нам нужно сократить количество ругательств, быть немного профессиональнее. Теперь мы в одной команде, нужно исправить ситуацию, а то нас будут ругать», — сказал Эдвардс в пятницу во время выступления на Fanatics Fest.