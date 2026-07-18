Виктор Лахин оформил дабл-дабл (12+11) в победной игре против «Шарлотт»

На счету россиянина дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов при 4 из 8 с игры, 0 из 1 из-за дуги и 2 из 3 с линии. Также в его активе 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Кингз» справились с «Хорнетс» — 92:90.
Центровой «Сакраменто» Виктор Лахин отыграл 21 минуту в заключительном матче Летней лиги против «Шарлотт».
На счету россиянина дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов при 4 из 8 с игры, 0 из 1 из-за дуги и 2 из 3 с линии. Также в его активе 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Кингз» справились с «Хорнетс» — 92:90.