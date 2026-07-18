Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Лахин оформил дабл-дабл (12+11) в победной игре против «Шарлотт»

Центровой «Сакраменто» Виктор Лахин отыграл 21 минуту в заключительном матче Летней лиги против «Шарлотт».

На счету россиянина дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов при 4 из 8 с игры, 0 из 1 из-за дуги и 2 из 3 с линии. Также в его активе 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Кингз» справились с «Хорнетс» — 92:90.