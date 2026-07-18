Трэй Янг намекнул, что Дэвис хочет играть за «Вашингтон»: «Мне не приходится его уговаривать»

«Я не особо этим занимаюсь. Он и сам знает, где хочет сейчас быть», — сказал Янг с улыбкой.
По слухам, Дэвис интересен клубам, которые собираются претендовать на чемпионский титул, включая «Голден Стэйт».
Разыгрывающий «Вашингтона» Трэй Янг ответил на вопрос о том, приходится ли ему обсуждать с одноклубником Энтони Дэвисом желание остаться в команде.
«Я не особо этим занимаюсь. Он и сам знает, где хочет сейчас быть», — сказал Янг с улыбкой.
По слухам, Дэвис интересен клубам, которые собираются претендовать на чемпионский титул, включая «Голден Стэйт».