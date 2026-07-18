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Стэнли Джонсон завоевал титул в Японии и перешел в «Гумма Крейн Тандерз»

30-летний форвард Стэнли Джонсон продолжит выступать в Японии. Прошлый сезон американец отыграл в «Нагасаки» и помог клубу взять титула чемпиона.

На его счету 22,8 очка, 6,3 подбора и 3,9 передачи в среднем.

Джонсон перешел в клуб «Гумма Крейн Тандерз».

Форвард был выбран 8-м на драфте-2015 НБА и провел 8 сезонов в лиге до поиска вариантов за границей.