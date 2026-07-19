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10-й номер драфта Брэйден Беррис забросил победный мяч, пройдя через всю площадку

Новичок «Милоуки» Брэйден Беррис стал автором победного попадания в матче Летней лиги против «Финикса».

Источник: Спортс‘’

На последних секундах 10-му номеру драфта удалось пройти под кольцо и набрать 2 очка.

По итогам встречи на счету защитника 27 очков, 4 подбора и 5 передач при 9 из 18 с игры, 0 из 4 трехочковых и 5 из 7 штрафных.

«Бакс» одержали верх — 96:94.