10-й номер драфта Брэйден Беррис забросил победный мяч, пройдя через всю площадку

На последних секундах 10-му номеру драфта удалось пройти под кольцо и набрать 2 очка.
По итогам встречи на счету защитника 27 очков, 4 подбора и 5 передач при 9 из 18 с игры, 0 из 4 трехочковых и 5 из 7 штрафных.
«Бакс» одержали верх — 96:94.
Новичок «Милоуки» Брэйден Беррис стал автором победного попадания в матче Летней лиги против «Финикса».
На последних секундах 10-му номеру драфта удалось пройти под кольцо и набрать 2 очка.
По итогам встречи на счету защитника 27 очков, 4 подбора и 5 передач при 9 из 18 с игры, 0 из 4 трехочковых и 5 из 7 штрафных.
«Бакс» одержали верх — 96:94.