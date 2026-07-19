Шон Маркс: «Мне нравится состав “Бруклина”. Не думаю, что мы должны срочно бежать и добавлять новых игроков»

«Мы всегда гордились тем, как строили команду, — в частности, тем, что не использовали всю свою гибкость до конца. Важно сохранять ее, будь то перед началом сезона или в течение лета. Когда ты перестраиваешь команду, как мы последние пару лет, это важно. Никогда не знаешь, что может подвернуться. Так что для нас наличие этой свободы маневра будет очень важным. Но в то же время мне нравится наш состав. Мне нравится то, что я вижу на площадке. Ребята играют жестко, играют правильно и играют друг за друга. Так что я не считаю, что мы должны куда-то срочно бежать и добавлять новых игроков», — сказал Маркс.