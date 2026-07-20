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«Подождут»: Леброн Джеймс не переживает из-за того, что задерживает НБА (Уиндхорст)

Звездный свободный агент Леброн Джеймс не переживает из-за того, что задерживает НБА, когда откладывает объявление своей новой команды.

Источник: Спортс‘’

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Вот эту вещь я точно скажу с уверенностью. Леброну все равно, что его график создает помехи лиге. Он не будет торопиться, пока не поймет, что пришло время для принятия решения. Подождут», — произнес журналист в эфире.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что затянувшееся решение Леброна «мешает лиге составить окончательный календарь сезона».

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