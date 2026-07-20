Билл Симмонс: «Все еще считаю, что Леброн вернется в “Кливленд”. Им нужно обменять кого-то для этого»

Эксперт объяснил затягивание с объявлением решения проблемами команды.
«Я все еще ставлю на “Кливленд”, считаю, случится именно это. Они просто ищут вариант, как заполучить его в команду и предложить что-то большее, нежели просто минимальный контракт. А для этого нужно кого-то обменять», — сказал Симмонс.
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