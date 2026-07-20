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Билл Симмонс: «Все еще считаю, что Леброн вернется в “Кливленд”. Им нужно обменять кого-то для этого»

По мнению обозревателя Билла Симмонса, звездный свободный агент Леброн Джеймс этим летом вернется в «Кливленд».

Источник: Спортс‘’

Эксперт объяснил затягивание с объявлением решения проблемами команды.

«Я все еще ставлю на “Кливленд”, считаю, случится именно это. Они просто ищут вариант, как заполучить его в команду и предложить что-то большее, нежели просто минимальный контракт. А для этого нужно кого-то обменять», — сказал Симмонс.

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