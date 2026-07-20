Дрэймонд Грин возьмет на себя роль Пи Джей Такера в случае перехода Леброна: «Стану величайшим специалистом по трехам из угла в истории»

Болельщик: «Если к вам перейдет Леброн, кто возьмет на себя организацию атаки, он, Стеф или ты?».
Грин: «Брон. Я стану Пи Джей Такером. Величайшим специалистом по трехам из угла в истории».
Такер попадал 36,6% из-за дуги за карьеру в НБА.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше