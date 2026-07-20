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Дрэймонд Грин возьмет на себя роль Пи Джей Такера в случае перехода Леброна: «Стану величайшим специалистом по трехам из угла в истории»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во время переписки в соцсетях ответил на вопрос, какую роль будет исполнять в случае перехода Леброна Джеймса в команду.

Источник: Спортс‘’

Болельщик: «Если к вам перейдет Леброн, кто возьмет на себя организацию атаки, он, Стеф или ты?».

Грин: «Брон. Я стану Пи Джей Такером. Величайшим специалистом по трехам из угла в истории».

Такер попадал 36,6% из-за дуги за карьеру в НБА.

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