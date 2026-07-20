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«Голден Стэйт» стал двукратным чемпионом Летней лиги

«Голден Стэйт» завоевал чемпионский титул Летней лиги НБА 2026, обыграв «Мемфис» со счетом 94:90. Эта победа стала для «Уорриорз» вторым чемпионским титулом в истории турнира.

Источник: Спортс‘’

«Воины» совершили камбэк, чтобы завоевать трофей. После равной игры в первой половине они уступали с двузначным разницей в третьей четверти и проигрывали 10 очков перед заключительным отрезком.

Новичок Яксель Лендеборг стал лидером «Уорриорз» — 21 очко, 10 подборов, 2 передачи и 2 перехвата за 23 минуты. Дэйвон Смит, выйдя со скамейки, завершил матч с 21 очком, реализовав 9 из 14 бросков с игры. Эл Джей Крайер добавил 15 очков и 6 передач.

В составе «Гриззлиз» по 19 очков набрали Седрик Кауард и 3-й номер драфта Кэмерон Бузер.