Джордана Кларксона и Трэвиса Скотта вывели из ночного клуба в результате инцидента

Происшествие имело место в частном клубе Zero Bond в Манхэттене, где проходила закрытая вечеринка со звездами после мероприятий Fanatics Fest.
Ситуация обострилась после того, как Скотт рассердился на гостя, который снимал его на видео внутри заведения. Свидетели утверждают, что члены окружения американского музыканта бросали бутылки в человека с камерой.
Сообщается, что Кларксон вмешался, чтобы предотвратить дальнейшее обострение конфликта. Несмотря на попытки разрядить обстановку, сотрудники службы безопасности и полиция в итоге вывели из заведения не только Скотта, но и баскетболиста.
Официальной информации или заявления от властей и участников инцидента по поводу произошедшего пока нет. По предварительной информации, обошлось без арестов или пострадавших.