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Всеволод Ищенко получит от «Далласа» двусторонний контракт (Спивак)

По информации спортивного комментатора и журналиста Владимира Спивака, «Даллас» намерен предложить защитнику Всеволоду Ищенко двусторонний контракт.

Источник: Спортс‘’

Отмечается, что «Мэверикс» высоко оценили выступление россиянина в Летней лиге, но в клубе считают, что уровень баскетболиста пока не соответствует основной ротации. Защитник будет играть G-лиге с периодическими вызовами в первую команду.

При этом вопрос выкупа прав у «Локомотива-Кубань» не является препятствием для сделки — «Мэвс» заранее отдавали себе отчет в необходимости этих переговоров.

В Летней лиге Ищенко провел 5 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на паркете.