Всеволод Ищенко получит от «Далласа» двусторонний контракт (Спивак)

Отмечается, что «Мэверикс» высоко оценили выступление россиянина в Летней лиге, но в клубе считают, что уровень баскетболиста пока не соответствует основной ротации. Защитник будет играть G-лиге с периодическими вызовами в первую команду.
При этом вопрос выкупа прав у «Локомотива-Кубань» не является препятствием для сделки — «Мэвс» заранее отдавали себе отчет в необходимости этих переговоров.
В Летней лиге Ищенко провел 5 матчей, набирая в среднем 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на паркете.