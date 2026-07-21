«Лейкерс» и Артур Калума заключили двустороннее соглашение

Баскетболист не был выбран на драфте НБА 2025 года и провел прошлый сезон в G-лиге за фарм-клуб «озерников».
Выступая в Летней лиге, Калума выдавал в среднем 18,6 очка и 3,6 подбора, реализуя 61% бросков с игры и 50% трехочковых.
Как сообщает Шэмс Чарания, «Лейкерс» подписали двустороннее соглашение с форвардом Артуром Калума (24 года, 201 см).
Баскетболист не был выбран на драфте НБА 2025 года и провел прошлый сезон в G-лиге за фарм-клуб «озерников».
Выступая в Летней лиге, Калума выдавал в среднем 18,6 очка и 3,6 подбора, реализуя 61% бросков с игры и 50% трехочковых.