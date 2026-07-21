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«Лейкерс» и Артур Калума заключили двустороннее соглашение

Как сообщает Шэмс Чарания, «Лейкерс» подписали двустороннее соглашение с форвардом Артуром Калума (24 года, 201 см).

Источник: Спортс‘’

Баскетболист не был выбран на драфте НБА 2025 года и провел прошлый сезон в G-лиге за фарм-клуб «озерников».

Выступая в Летней лиге, Калума выдавал в среднем 18,6 очка и 3,6 подбора, реализуя 61% бросков с игры и 50% трехочковых.