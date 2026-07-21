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Трэй Янг — Заккари Рисаше после обмена из «Атланты»: «Мой пацан свободен! Лети, зверюга!»

Разыгрывающий Трэй Янг, которого в начале года обменяли из «Атланты» в «Вашингтон», похоже, сделал выпад в адрес бывшей команды. Он прокомментировал прощальный пост форварда Закари Рисаше, также покинувшего «Хоукс».

«Мой пацан свободен! Лети, зверюга!», — написал Янг.

Рисаше же выразил благодарность «Атланте».

«Когда меня выбрали на драфте, я не знал, чего ожидать. Я оказался в новой стране, играя на высшем уровне, и Атланта открыла для меня дверь, став местом, которое я могу назвать домом. Некоторые вечера были такими, о которых я только мечтал. Другие — сложнее, чем я мог себе представить. Каждый из них помог мне вырасти как игроку и как личности. Я благодарен за это. Организации “Хоукс”, команде, которая стала семьей, и болельщикам, которые продолжали приходить, — спасибо. Вы всегда будете частью моей истории. Время для следующей главы», — говорится в сообщении форварда.

Рисаше стал игроком «Далласа» в результате трехсторонней сделки, включающей переход Лугенца Дорта из «Оклахомы» в «Атланту».