Трэй Янг — Заккари Рисаше после обмена из «Атланты»: «Мой пацан свободен! Лети, зверюга!»

«Когда меня выбрали на драфте, я не знал, чего ожидать. Я оказался в новой стране, играя на высшем уровне, и Атланта открыла для меня дверь, став местом, которое я могу назвать домом. Некоторые вечера были такими, о которых я только мечтал. Другие — сложнее, чем я мог себе представить. Каждый из них помог мне вырасти как игроку и как личности. Я благодарен за это. Организации “Хоукс”, команде, которая стала семьей, и болельщикам, которые продолжали приходить, — спасибо. Вы всегда будете частью моей истории. Время для следующей главы», — говорится в сообщении форварда.