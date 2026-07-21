Крис Бош о новой команде Джеймса: «У Леброна появилось новое хобби — гольф. Где можно играть в гольф круглый год?»

«Если бы я был на месте Леброна Джеймса, я бы выбрал “Майами”, и вот почему. Если действительно задуматься, куда люди едут, когда собираются на пенсию или уже вышли на нее? Тут даже ничего не нужно придумывать. Вы же видите, что он взял в руки клюшки, у него появилось новое хобби — гольф. Где можно играть в гольф круглый год?