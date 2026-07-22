Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стеф Карри станет первым действующим игроком с выставкой в Зале славы баскетбола имени Нейсмита

Звезда «Голден Стэйт» Стеф Карри станет первым действующим игроком с выставкой в Зале славы баскетбола имени Нейсмита. Композиция «Стеф Карри: из-за дуги» будет открыта в пятницу в Спрингфилде.

Посетителям будут представлены памятные вещи с Олимпиады и из чемпионских сезонов «Уорриорз», форма и архивные изображения Карри со студенческих времен до последних лет.

«Стефен не просто изменил суть баскетбола, но и задал пример своей карьерой для будущих поколений. Это исторический момент для нас и баскетбольных фанатов по всему миру», — заявил президент Зала славы Джон Долева.

"Тяжело даже описать это ощущение. Когда речь заходит о моем пути, я вспоминаю людей, которые в меня верили, работу, которую никто не видел, и моменты, которые меня сформировали на площадке и за ее пределами.

Увидеть, как эту историю расскажут, пока я еще выступаю, — это очень важно", — признался Карри.