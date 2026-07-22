Стеф Карри станет первым действующим игроком с выставкой в Зале славы баскетбола имени Нейсмита

Посетителям будут представлены памятные вещи с Олимпиады и из чемпионских сезонов «Уорриорз», форма и архивные изображения Карри со студенческих времен до последних лет.
«Стефен не просто изменил суть баскетбола, но и задал пример своей карьерой для будущих поколений. Это исторический момент для нас и баскетбольных фанатов по всему миру», — заявил президент Зала славы Джон Долева.
"Тяжело даже описать это ощущение. Когда речь заходит о моем пути, я вспоминаю людей, которые в меня верили, работу, которую никто не видел, и моменты, которые меня сформировали на площадке и за ее пределами.
Увидеть, как эту историю расскажут, пока я еще выступаю, — это очень важно", — признался Карри.