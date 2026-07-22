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У «Майами» на 27 июля была запланирована трансляция пресс-конференции в честь возвращения Леброна. Клуб назвал это ошибкой смм-отдела

Пользователи интернета обнаружили, что «Майами» опубликовал в официальном YouTube-аккаунте запланированную прямую трансляцию под названием «Пресс-конференция представления Леброна Джеймса», которая должна была состояться 27 июля.

Источник: Спортс‘’

После этого публикация была удалена.

Представители «Хит» пояснили, что это была ошибка команды по работе с социальными сетями. Трансляция была создана в рамках подготовки к возможному подписанию контракта с Леброном.

Клуб из Флориды считается одним из претендентов на подписание 41-летнего свободного агента.

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