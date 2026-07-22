«Лучший защищающийся» G-лиги центровой Джамэрион Шарп присоединится к «Клипперс» на условиях двустороннего соглашения

Бигмен провел два года после NCAA в фарм-клубе «Далласа».
В прошедшем сезоне он стал «Лучшим защищающимся» игроком G-лиги. На его счету 7 очков, 7,3 подбора и 3,8 блок-шота в среднем.
Джамэрион Шарп (24 года, 226 см) получит возможность побороться за место в «Клипперс». Центровой согласовал двусторонний контракт с командой.
Бигмен провел два года после NCAA в фарм-клубе «Далласа».
В прошедшем сезоне он стал «Лучшим защищающимся» игроком G-лиги. На его счету 7 очков, 7,3 подбора и 3,8 блок-шота в среднем.