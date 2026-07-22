Бобби Портис назвал Леброна величайшим игроком: «Можем спорить весь день»

«Величайший? Леброн Джеймс. Ставлю его выше Джордана? Да, я фанат Леброна… Мы можем спорить весь», — произнес форвард «Майами».
Клуб из Флориды считается одним из претендентов на подписание 41-летнего свободного агента.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше