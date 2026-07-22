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Бобби Портис назвал Леброна величайшим игроком: «Можем спорить весь день»

Новобранец «Хит» Бобби Портис во время интервью ответил на вопрос о величайшем баскетболисте.

Источник: Спортс‘’

«Величайший? Леброн Джеймс. Ставлю его выше Джордана? Да, я фанат Леброна… Мы можем спорить весь», — произнес форвард «Майами».

Клуб из Флориды считается одним из претендентов на подписание 41-летнего свободного агента.

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