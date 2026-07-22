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Кэмерон Бузер: «Здорово играть с Кауардом. “Гриззлис” будут гораздо лучше, чем все ожидают»

3-й номер драфта-2026 Кэмерон Бузер дошел до финала Летней лиги с «Гриззлис». Форвард поделился впечатлениями от своего коллектива.

"Было здорово играть с Седриком Кауардом. Было очень просто, потому что он принимает правильные решения. Всегда делает то, что нужно, это помогает всем вокруг него.

Было весело, будем вместе прогрессировать по ходу сезона.

Думаю, мы многих удивим. Это радует, с учетом того, насколько у нас молодой состав. Кажется, процентов 75 — на контрактах новичка. Будет естественный рост. Самое время вместе становиться лучше и веселиться на площадке.

Но мы уже будем гораздо лучше, чем все ожидают.

Я буду стараться помогать своим партнерам и приносить пользу команде. Дело не в цифрах или попытках что-то доказать. Все и так знают, на что я способен. Организация меня во всем поддержит. Очень всем доволен. Будет интересный год", — заявил Бузер.