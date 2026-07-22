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Рич Пол о словах Леброна про «веру в процесс». «Эта фраза несет негативную коннотацию»

Агент Леброна Джеймса Рич Пол утверждает, что слова форварда о «вере в процесс» на недавнем мероприятии Fanatics Fest точно не являются намеком на грядущий переход свободного агента в «Филадельфию».

Источник: Спортс‘’

«Это негативная история. В этом нет никакого позитива. Вера в процесс не принесла никакой пользы организации. Это худшее, что можно сделать», — пояснил Пол.

Описывая свои ожидания от следующего коллектива, Джеймс дважды упомянул «веру в процесс», вызвав бурный отклик у публики. Баскетболист тут же пояснил, что это термин, который он использует с 2003 года.

«Филадельфия», чей длительный период «танкинга» в 10-х годах, запущенный Сэмом Хинки, прошел под лозунгом «верь в процесс», является одним из претендентов на переход Джеймса.

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