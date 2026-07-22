Рич Пол о словах Леброна про «веру в процесс». «Эта фраза несет негативную коннотацию»

«Это негативная история. В этом нет никакого позитива. Вера в процесс не принесла никакой пользы организации. Это худшее, что можно сделать», — пояснил Пол.
Описывая свои ожидания от следующего коллектива, Джеймс дважды упомянул «веру в процесс», вызвав бурный отклик у публики. Баскетболист тут же пояснил, что это термин, который он использует с 2003 года.
«Филадельфия», чей длительный период «танкинга» в 10-х годах, запущенный Сэмом Хинки, прошел под лозунгом «верь в процесс», является одним из претендентов на переход Джеймса.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше