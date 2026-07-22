Новичок «Хоукс» Кингстон Флемингс: «Игра не кажется слишком быстрой. Да и с интеллектуальной точки зрения не сильно отличается»

"Больше всего пришлось привыкать в атлетизму и контакту. На площадке куча взрослых мужиков, это отличается от студенческого уровня.
Это стало главным, но игра не выглядит слишком быстрой. Я пока работаю над разными способами завершения атак, каждый матч в НБА будет разным.
Да и с интеллектуальной точки зрения не было какого-то скачка, если вспоминать мое время в Хьюстоне. Разумеется, играешь с новыми партнерами, узнаешь их слабые и сильные стороны, но вся суть в поиске победных командных действий.
Лично я стараюсь показать себя лидирующим защитником, который может и набирать очки, и делать партнеров лучше. Суть не в начале матчей, а в их завершении. Это главный момент из Летней лиги для меня", — заключил Флемингс.
Защитник отыграл только 2 матча в турнире, набирая 7 очков (33,3% с игры и из-за дуги), 6,5 передачи на 3,5 потери и 4 подбора в среднем.