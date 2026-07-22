«Сайн-энд-трейд» Куминги — «план Б “Кливленда” на случай неудачи с Леброном

Как рассказал клубный инсайдер Крис Федор, «сайн-энд-трейд» Джонатана Куминги — «план Б “Кливленда” на случай неудачи с Леброном».
По слухам, 23-летний Куминга рассчитывает на контракт с годовым окладом ближе к 20 миллионам долларов. Форвард имеет статус свободного агента после того, как завершил сезон-25/26 в составе «Атланты» (12,3 очка, 5,3 подбора и 2,1 передачи).
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше