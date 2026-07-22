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«Сайн-энд-трейд» Куминги — «план Б “Кливленда” на случай неудачи с Леброном

«Кавальерс» определились с игроком, которого попытаются заполучить в случае с неудачного исхода борьбы за Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

Как рассказал клубный инсайдер Крис Федор, «сайн-энд-трейд» Джонатана Куминги — «план Б “Кливленда” на случай неудачи с Леброном».

По слухам, 23-летний Куминга рассчитывает на контракт с годовым окладом ближе к 20 миллионам долларов. Форвард имеет статус свободного агента после того, как завершил сезон-25/26 в составе «Атланты» (12,3 очка, 5,3 подбора и 2,1 передачи).

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