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В женскую Премьер-лигу заявлены 12 команд, «Самара» и «Нефтяник» — допущены условно

РФБ объявила список команд, допущенных к участию в сезоне-2026/27 женской Премьер-лиги. Пока заявлены 12 клубов, 2 из них — условно.

Источник: Спортс‘’

«Нефтяник» должен решить вопрос с финансовой задолженностью перед РФБ. Деятельность «Самары» ограничена ФИБА.

Список участников: УГМК (Екатеринбург), «Динамо» (Курск), «Надежда» (Оренбургская область), «Динамо» (Москва), «Спарта энд К» (Видное), МБА (Москва), «Енисей» (Красноярский край), «Нефтяник» (Омская область), «Самара» (Самарская область), «Энергия» (Иваново), «Динамо» (Новосибирская область), «Владимирские львицы-ВлГУ» (Владимир).

Формат.

Первый этап (1 октября — 4 февраля): команды сыграют в два круга (по 22 матча).

Второй этап (27 февраля — 15 марта): команды сыграют в один круг в двух группах по 6 участников (по 5 матчей). В плей-офф выходят все 6 участников группы А и 2 лучших группы Б.

Плей-офф (21 марта — 30 апреля): серии ¼ финала пройдут до двух побед, ½ финала, за 3-е место и финал — до трех побед.