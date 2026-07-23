Чип Энгелланд из «Тандер» присоединится к тренерскому штабу Име Удоки в «Рокетс»

65-летний бывший игрок начал карьеру ассистента в 1999 году.
С 2005 по 2022 год Энгелланд работал в штабе «Сан-Антонио». Последние 4 сезона прошли в «Оклахоме», где он помог клубу взять титул.
Энгелланд знаком с Удокой со времен в «Сперс».
Чип Энгелланд будет работать под руководством главного тренера Име Удоки в «Хьюстоне».
65-летний бывший игрок начал карьеру ассистента в 1999 году.
С 2005 по 2022 год Энгелланд работал в штабе «Сан-Антонио». Последние 4 сезона прошли в «Оклахоме», где он помог клубу взять титул.
Энгелланд знаком с Удокой со времен в «Сперс».