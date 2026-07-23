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Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс все еще игрок уровня Топ-10 НБА»

По мнению эксперта ESPN Кендрика Перкинса, форвард Леброн Джеймс остается одним из лучших игроков НБА в 41 год.

Источник: Спортс‘’

"В этом сезоне он по-прежнему входит в десятку лучших игроков НБА. Мы не сможем назвать здесь с вами сразу 10 игроков, которых готовы поставить выше Леброна Джеймса.

И еще один важный момент. Серия первого раунда против «Рокетс», когда не играли Дончич и Ривз, а Леброн был первой опцией — она оживила его, придала второе дыхание", — произнес чемпион НБА в эфире.

В минувшем сезоне Джеймс набирал 20,9 очка, 6,1 подбора и 7,2 передачи за игру в 60 матчах.

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