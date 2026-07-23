Кендрик Перкинс: «Леброн Джеймс все еще игрок уровня Топ-10 НБА»

"В этом сезоне он по-прежнему входит в десятку лучших игроков НБА. Мы не сможем назвать здесь с вами сразу 10 игроков, которых готовы поставить выше Леброна Джеймса.
И еще один важный момент. Серия первого раунда против «Рокетс», когда не играли Дончич и Ривз, а Леброн был первой опцией — она оживила его, придала второе дыхание", — произнес чемпион НБА в эфире.
В минувшем сезоне Джеймс набирал 20,9 очка, 6,1 подбора и 7,2 передачи за игру в 60 матчах.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше