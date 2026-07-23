Эйжа Уилсон набрала 38 очков в матче против «Вашингтона»

Эйжа Уилсон до конца оставляла своей команде шансы на победу продуктивным выступлением. За 18 секунд до конца встречи центровая реализовала один из двух штрафных, обеспечив «Лас-Вегасу» преимущество в 2 очка. Через 5 секунд 2+1 от Шакиры Остин установили окончательный счет.