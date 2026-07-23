Эйжа Уилсон набрала 38 очков в матче против «Вашингтона»

Эйжа Уилсон до конца оставляла своей команде шансы на победу продуктивным выступлением. За 18 секунд до конца встречи центровая реализовала один из двух штрафных, обеспечив «Лас-Вегасу» преимущество в 2 очка. Через 5 секунд 2+1 от Шакиры Остин установили окончательный счет.
В активе Уилсон в матче 38 очков, 7 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота. MVP реализовала 12 из 16 бросков с игры, 2 из 3 из-за дуги и 12 из 13 с линии. Единственный промах со штрафного в концовке оказался роковым.
Со стороны соперника у центровой Шакиры Остин 25 очков (10 из 18 с игры, 5 из 9 с линии), 6 подборов, и 3 передачи.