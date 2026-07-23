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Нафиса Коллиер завершила реабилитацию и оформила дабл-дабл (24+10) в дебютном матче сезона

Форвард «Миннесоты» Нафиса Коллиер завершила два последних сезона второй в голосовании за MVP. Операция на голеностопах вывела ее из строя на начало текущего чемпионата.

Коллиер вернулась в победной игре с «Сиэтлом» (86:76) и стала самой результативной на площадке, оформив дабл-дабл.

У форварда 24 очка и 10 подборов за 22,2 минуты при 9 точных из 20 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 4 из 4 с линии.