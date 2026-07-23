«Пеликанс» отклоняют все предложения по Трею Мерфи и рассчитывают быть конкурентоспособными в следующем сезоне (О’Коннор)

Как пишет обозреватель Кевин О’Коннор, «Пеликанс» отклоняют запросы по Мерфи.
«Источники в лиге сообщают, что “Пеликанс” пока отклонили все предложения по обмену, надеясь быть конкурентоспособными в следующем сезоне», — отмечает журналист.
По информации Джейка Фишера, клуб просто не получил предложений, соответствующих своей оценке игрока.
На данном этапе «Новый Орлеан» сохранил 14 из 15 игроков прошлогоднего состава, обходясь без обменов и подписаний на рынке свободных агентов. В сезоне-25/26 команда заняла 11-е место в Западной конференции (26−56).