Кендрик Перкинс: «Анонс про Леброна в “Майами” не был случайностью. Они ведут борьбу и могут победить»

Клуб удалил пост и назвал его ошибкой смм-отдела.
"Такие вещи не происходят просто так, только не в команде Пэта Райли.
Это означает, что «Майами» действительно борется за победу в этой гонке. И они в самом разгаре борьбы. Леброн Джеймс вполне может вернуться в Саут-Бич", — считает Перкинс.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше