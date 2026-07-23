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Кендрик Перкинс: «Анонс про Леброна в “Майами” не был случайностью. Они ведут борьбу и могут победить»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал появление в официальном аккаунте «Майами» анонса пресс-конференции в честь возвращения Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

Клуб удалил пост и назвал его ошибкой смм-отдела.

"Такие вещи не происходят просто так, только не в команде Пэта Райли.

Это означает, что «Майами» действительно борется за победу в этой гонке. И они в самом разгаре борьбы. Леброн Джеймс вполне может вернуться в Саут-Бич", — считает Перкинс.

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