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Леброн Джеймс был «раздражен» словами Сильвера и решил отложить объявление готового решения (Баскин)

Тянущаяся до сих пор пауза с объявлением новой команды свободного агента Леброна Джеймса может быть связана со словами комиссионера НБА Адама Сильвера.

Об этом рассказал журналист из Кливленда Энди Баскин.

«Вот что мне вчера сообщил надежный источник. На прошлой неделе Леброн и его окружение, судя по всему, были готовы сделать объявление. Но мне сказали, что они были “раздражены”, потому что комиссионер начал их подталкивать.

Поэтому они решили придержать решение", — поделился Баскин.

Сильвер на прошлой неделе рассказал о том, как задержка с объявлением Джеймсом новой команды влияет на лигу: «Я бы хотел, чтобы он уже сделал свое объявление, тогда мы могли завершить составление расписания на сезон».

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