Леброн Джеймс был «раздражен» словами Сильвера и решил отложить объявление готового решения (Баскин)

Об этом рассказал журналист из Кливленда Энди Баскин.
«Вот что мне вчера сообщил надежный источник. На прошлой неделе Леброн и его окружение, судя по всему, были готовы сделать объявление. Но мне сказали, что они были “раздражены”, потому что комиссионер начал их подталкивать.
Поэтому они решили придержать решение", — поделился Баскин.
Сильвер на прошлой неделе рассказал о том, как задержка с объявлением Джеймсом новой команды влияет на лигу: «Я бы хотел, чтобы он уже сделал свое объявление, тогда мы могли завершить составление расписания на сезон».
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