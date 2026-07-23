Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ламело Болл разговаривал с Леброном Джеймсом, призывая переходить в «Миннесоту»

Разыгрывающий «Миннесоты» Ламело Болл связывался со свободным агентом Леброном Джеймсом, чтобы призвать его к переходу в клуб из Миннеаполиса.

Источник: Спортс‘’

Как информирует клубный инсайдер Джон Крочински, Болл «провел разговор» с 41-летним форвардом.

Ламело стал игроком «Вулвз» в конце июня в результате обмена из «Хорнетс».

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше