Леброн Джеймс хотел бы играть со Стефеном Карри, но не в составе «Уорриорз»

«Один из моих источников сказал, что Леброн охотнее играл бы со Стефом где угодно, кроме “Голден Стэйт”, именно из-за их общей истории. И это могло стать одной из причин, почему “Уорриорз” в итоге так и не рассматривались всерьез», — отметил журналист.
В межсезонье «Голден Стэйт» считался одним из претендентов на подписание Джеймса, однако форвард в итоге выбрал «Филадельфию».
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше