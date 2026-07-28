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Леброн Джеймс хотел бы играть со Стефеном Карри, но не в составе «Уорриорз»

Леброн Джеймс мог отказаться от варианта с «Голден Стэйт» из-за истории соперничества с этой командой. Об этом сообщил журналист ESPN Энтони Слэйтер.

Источник: Спортс‘’

«Один из моих источников сказал, что Леброн охотнее играл бы со Стефом где угодно, кроме “Голден Стэйт”, именно из-за их общей истории. И это могло стать одной из причин, почему “Уорриорз” в итоге так и не рассматривались всерьез», — отметил журналист.

В межсезонье «Голден Стэйт» считался одним из претендентов на подписание Джеймса, однако форвард в итоге выбрал «Филадельфию».

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