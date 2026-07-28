Аллен Айверсон: «Я в восторге от перехода Леброна в “Филадельфию”. Он действительно и есть ответ»

"Я просто в восторге. Очень рад за город, за команду, а также за того игрока и человека, которым является Леброн.
Он приносит с собой очень многое. И знаете, он действительно и есть ответ", — сказал Айверсон.
Слово «Ответ» (The Answer) занимает особое место в истории «Филадельфии», поскольку именно такое прозвище носил Аллен Айверсон.
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