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Аллен Айверсон: «Я в восторге от перехода Леброна в “Филадельфию”. Он действительно и есть ответ»

Легенда «Филадельфии» Аллен Айверсон поделился эмоциями после перехода Леброна Джеймса в «Сиксерс».

Источник: Спортс‘’

"Я просто в восторге. Очень рад за город, за команду, а также за того игрока и человека, которым является Леброн.

Он приносит с собой очень многое. И знаете, он действительно и есть ответ", — сказал Айверсон.

Слово «Ответ» (The Answer) занимает особое место в истории «Филадельфии», поскольку именно такое прозвище носил Аллен Айверсон.

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