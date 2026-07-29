«Бостон» рассматривал возможность подписания Леброна Джеймса

Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, руководство клуба изучало вариант с приглашением четырехкратного чемпиона НБА, однако «Бостон» так и не вошел в число основных претендентов на игрока.
По словам агента Джеймса Рича Пола, в ходе поиска новой команды он обсуждал возможное сотрудничество с представителями 27 клубов НБА. Однако по мере развития переговоров круг претендентов постепенно сузился до пяти команд: «Филадельфии», «Кливленда», «Майами», «Голден Стэйт» и «Миннесоты».
В конечном итоге Джеймс выбрал «Филадельфию», одного из главных соперников «Бостона» в Восточной конференции.
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