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«Бостон» рассматривал возможность подписания Леброна Джеймса

«Селтикс» рассматривали возможность подписания Леброна Джеймса на рынке свободных агентов.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает Дэйв Макменамин из ESPN, руководство клуба изучало вариант с приглашением четырехкратного чемпиона НБА, однако «Бостон» так и не вошел в число основных претендентов на игрока.

По словам агента Джеймса Рича Пола, в ходе поиска новой команды он обсуждал возможное сотрудничество с представителями 27 клубов НБА. Однако по мере развития переговоров круг претендентов постепенно сузился до пяти команд: «Филадельфии», «Кливленда», «Майами», «Голден Стэйт» и «Миннесоты».

В конечном итоге Джеймс выбрал «Филадельфию», одного из главных соперников «Бостона» в Восточной конференции.

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