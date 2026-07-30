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Джош Ричардсон завершил игровую карьеру с 10 сезонами в НБА

40-й номер драфта-2015 Джош Ричардсон официально подтвердил завершение игровой карьеры в 32 года.

Источник: Спортс‘’

Ричардсон отыграл 10 лет в НБА, первые и последние сезоны — всего шесть — прошли в «Майами».

На счету «винга» 554 матча в «регулярках» со средними показателями в 11,5 очка, 3 подбора, 2,6 передачи и 1 перехват.

В плей-офф баскетболист добирался максимум до 2-го раунда (с «Хит» в 2016).

"Ни на одном этапе моей карьеры мне ничего не доставалось просто так. Ни в школе, ни в университете, ни в профессионалах.

Я просто трудился изо всех сил, чтобы добиться своего максимума.

Надеюсь, что оставил хорошие впечатления у болельщиков, тренеров и одноклубников", — заключил Ричардсон в соцсетях.