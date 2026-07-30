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Расследование по «Клипперс» и Каваю Ленарду может перейти в арбитраж, который затянется до 2027 года

По сообщениям ESPN, «Клипперс» и профсоюз игроков НБА будут готовы перейти к стадии арбитража, если доказательства обхода потолка зарплат в ситуации с Каваем Ленардом не будут максимально убедительными.

Лига исследует возможный обход потолка зарплат со стороны «Клипперс» и форварда через посредничество мошеннической организации Aspiration.

Исполнительный директор профсоюза игроков Дэвид Келли ранее выразил уверенность в отсутствии реальных подтверждающих фактов, несмотря на конфиденциальность процесса со стороны адвокатов, ведущих оценку.

В «Клипперс» уверены в своей невиновности и готовы «отстаивать эту позицию до самого конца».

По предварительным оценкам, арбитражное разбирательство в случае негативных для клуба итогов адвокатского расследования затянется до 2027 года.